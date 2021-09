Comment le génie de Dante a traversé les siècles

Ce 14 septembre, l'on célèbre les 700 ans de la mort de Dante Alighieri à Ravenne, en 1321, à l'âge de 56 ans. Il est connu pour être l'auteur de La Commedia - le terme "divina" a été ajouté à l'édition vénitienne de Giolito, en 1555 -, un poème sacré écrit entre 1307 et 1321 se composant de trois chants et de 14 233 vers. L'écrivain y retrace son voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, soit de l'égarement...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous