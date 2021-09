Prix Goncourt: des rumeurs de conflits d'intérêt circulent

Le prix Goncourt sera décerné le 3 novembre prochain, mais la première sélection (15 auteurs retenus) à peine tombée que, déjà, des rumeurs de conflits d'intérêt circulent dans le milieu de l'édition qui pourraient afffecter l'attribution du prestigieux prix (remis, l'an dernier, à Hervé Le Tellier pour son livre "L'anomalie", publié chez Gallimard);

En effet, comme le souligne France Inter, l'un des candidats retenu, le philosophe François Noudelmann (pour son roman "Les enfants de Cadillac" n'est autre que le compagnon de Camille Laurens, l'une des jurées de l'Académie depuis 2020.

Si ce possible conflit d'intérêt agite le petit monde de l'édition - chaque maison se bat bec et ongles pour que l'un de ses auteurs soit retenu - le président de l'Académie, Didier Decoin, lui, n'y voit pas de problème. "Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre et elle seule. Les liens que l'auteur peut avoir avec X ou Y, ce n'est pas notre problème.", a-t-il commenté. Il ajoute, toutefois, qu'il ne lui viendrait pas à l'idée de faire figurer dans cette première liste un livre de son fils, l'écrivain Julien Decoin.

Et Didier Decoin d'ajouter qu' "Ils [Camille Laurens et François Noudelmann] ne sont pas mariés, je ne sais même pas s'ils sont pacsés. Alors oui, ils sont ensemble. Nous avons estimé que ce n'était pas une raison pour pénaliser un bon livre."

Les membres du jury se sont toutefois concertés et ont estimé, à la majorité, qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt. D'où la présence de François Noudelmann parmi les 15 retenus au premier tour.

Mais un autre petit caillou s'est glissé dans la chaussure de Didier Decoin, dont il ne s'est pas privé de parler publiquement: Camille Laurens, qui publie des critiques dans "Le monde", s'en est prise violemment à une autre candidate, Anne Berest, dont le livre "La carte postale" (une merveille, ceci dit en passant), traite sensiblement du même sujet que le livre de François Noudelmann: la Shoah. Une "sortie de route" que Didier Decoin a promis d'évoquer lors de la prochaine réunion des membres de l'Académie, qui aura lieu le 5 octobre (et d'où sortira la deuxième sélection).