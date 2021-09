Figure marquante des lettres américaines, méconnue du public francophone parce que trop peu traduite, Audre Lorde (1934-1992) sera mise à l'honneur ce 30 septembre par les Midis de la poésie. Essayiste et poétesse née à New York, fille de parents caribéens émigrés des îles Grenade, elle aimait se définir à travers ses multiples identités : femme, Noire, militante, poétesse, guerrière, lesbienne, mère de famille. Elle-même militante afro-féministe, Gerty Dambury vient de traduire La Licorne noire, le premier des recueils d'Audre Lorde à paraître en français. "Ainsi qu'elle l'a écrit", explique cette autrice et metteuse en scène, "pour elle, la poésie n'est pas un luxe. Contrairement aux hommes poètes qui nous apprennent à séparer...

