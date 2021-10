La deuxième sélection du prix Femina et la première du Grand prix de l’Académie française révélées

Ce jeudi, les Académiciens ont dévoilé leur première sélection en vue du prix remis le 28 octobre. Ont été retenus : Rien ne t'appartient de Nathacha Appanah, La Vie interrompue de Sergueï Alexandrovitch Essenine de Jean de Boishue, Bélhazar de Jérôme Chantreau, Le Roi qui voulait voir la mer de Gérard de Cortanze, Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable, La Porte du voyage sans retour de David Diop, La France goy de Christophe Donner, On ne parle plus d'amour de Stéphane Hoffmann, Le Dernier Tribun de Gilles Martin-Chauffier, Le Voyant d'Étampes d'Abel Quentin, La Plus Secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr et Au moins le souvenir de Sylvie Yvert.

La veille, ce sont les jurés du prix Femina qui ont annoncé leur deuxième sélection, auxquels se sont ajoutés les essais. Dans la catégorie romans français, on retrouve Le Voyage dans l'Est de Christine Angot, Rien ne t'appartient de Nathacha Appanah, Satisfaction de Nina Bouraoui, Le Fils de l'homme de Jean-Baptiste Del Amo, Le Rire des déesses d'Ananda Devi, S'adapter de Clara Dupont-Monod, La Disparition de Jim Thompson de Vincent Hein, Dernière oasis de Charif Majdalani, Le Voyant d'Étampes d'Abel Quentin, Climax de Thomas B. Reverdy et La Plus Secrète Mémoire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr.

Treize essais s’ajoutent

Les romans étrangers retenus sont : Madame Hayat d'Ahmet Altan, Monsieur N. de Najwa Barakat, Les Lanceurs de feu de Jan Carson, Carnet de mémoires coloniales d'Isabela Figuereido, Les Occasions manquées de Lucy Fricke, Les Enfants de la Volga de Gouzel Iakhina, Hadès, argentine de Daniel Loedel, Eichmann à Buenos Aires d'Ariel Magnus, Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, Poussière dans le vent de Leonardo Padura et Memorial drive : mémoires d'une fille de Natasha Trethewey.

Enfin, les essais sélectionnés sont : Apocalypse cognitive de Gérald Bronner, Un étranger nommé Picasso d'Annie Cohen-Solal, La vie derrière soi : fins de la littérature d'Antoine Compagnon, La honte est un sentiment révolutionnaire de Frédéric Gros, La Question trans de Claude Habib, Toucher le vertige d'Arthur Lochmann, L'autre à distance : quand une pandémie touche à l'intime d'Anne Muxel, Le mirage #metoo de Sabine Prokhoris, Jacques Schiffrin : un éditeur en exil d'Amos Reichman, La Traversée : une odyssée au cœur de l'Afrique de Patrick de Saint-Exupery, Depuis que j'ai lu je vous admire de Catherine Sauvat, Les Déraisons modernes de Perrine Simon-Nahum et C'était Merkel de Marion Van Renterghem. Les prix Femina seront attribués le 25 octobre.