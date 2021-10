Andrés Mora, l’alter ego d’un écrivain en déclin

AUteure illustratrice jeunesse remarquée, voici vingt déjà, avec un ouvrage clé sur l'alcoolisme (C'est écrit là-haut, Seuil jeunesse, 2000), Claudine Desmarteau, qui a signé une trentaine d'albums depuis, s'est, comme nombre de ses pairs, jetée à l'eau pour son deuxième roman de littérature générale, et signe, après Comme des frères (Gallimard, 2020), La vie d'Andrés Mora, ou l'aventure tragicomique d'un pseudo-Romain Gary auquel on finira par s'attacher.

Une lutte sans merci contre l’invasion des punaises attend le lecteur dès les premières lignes. Une manière originale de faire connaissance avec Benoît Cardan qui, obsédé par ces redoutables parasites, n’entrevoit qu’une solution : faire revenir les chiens. Plus ils lui échappent, plus les intrus l’obsèdent, à l’image d’Andrés Mora qui ne répond plus à ses messages. Une scène d’entrée drôle et percutante qui happe d’emblée, malgré un grain de scepticisme tant on se demande où vont nous mener ces indésirables. Sans doute aux contrariétés, déceptions et assujettissements de l’existence. Comme, pour un écrivain, le fait d’être publié. Lorsqu’il retrouve son ami éditeur, Benoît Cardan comprend que son roman ne sera pas retenu, cette fois. Il est en perte de vitesse, ne vendrait pas assez… Trahi, l’homme rentre chez lui et se met en quête d’un nouvel éditeur, démarche qui lui vaudra sa valse de réponses humiliantes.

Confusion de l’esprit

En parallèle, il se voit confronté au vieillissement d’un parent, son père, qui se fracture les hanches et ne peut plus vivre seul. Et le voici parti pour la tournée sordide des maisons de repos et l’effroi devant ces brochettes de zombies en fauteuil roulant devant l’ascenseur. Où la confusion de l’esprit s’annonce pire que la mort. Encore un thème souvent ressassé mais traité avec causticité parfois au travers de mots vrais, parfois crus, qui sonnent juste et claquent comme la dure réalité.

Côté cœur, rien ne va plus non plus. Le vieux couple de Benoît Cardan bat de l’aile. N’ayant plus rien à perdre, il imagine un stratagème pour être publié, téléphone à un éditeur renommé et se fait passer pour Houellebecq, auquel son attitude fait d’ailleurs écho. Imparable, quoi qu’il en soit, pour être reçu sur-le-champ… Il propose, dans la foulée, un subterfuge cynique pour être édité, un happening pour sortir du lot en pleine rentrée littéraire…

Incisif et remuant, La vie d'Andrés Mora brasse plusieurs sujets, de la soixantaine déclinante au nouvel appétit (homo) sexuel à travers une salve de chapitres courts et une écriture, automatique ou elliptique, qui va droit au but et atteint sa cible.

La vie d’Andrés Mora Roman de Claudine Desmarteau, Roman, Gallimard, coll. Sygne, 341 pp. Prix 20 €, version numérique, 15 €