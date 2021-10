Accueil Culture Livres & BD L’enfance n’est pas que monts et merveilles "Mise à feu" de la primo-romancière Clara Ysé, un récit allégorique sur l’absence. Que construit-on pour y faire face ? ©JF PAGA Marie-Anne Georges Journaliste service Culture

L'enfance ne pouvait être que délicieuse pour Nine (6 ans) et son frère Gaspard de deux ans son aîné, élevés par une "mère [qui] avait pour règle sacrée que tout ce qui favorisait la joie était autorisé". Jusqu'à cette grande fête du Nouvel An, d'autant plus particulière qu'on y célébrait le passage à l'an 2000. Surnommée l'Amazone,...