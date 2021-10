Les bibliothèques publiques fêteront leur centenaire le 17 octobre prochain

La reconnaissance des bibliothèques publiques trouve en effet son origine dans la loi du 17 octobre 1921, dite "loi Jules Destrée" du nom du ministre des Arts et des Lettres de l'époque.

Celle-ci sera l'acte fondateur du développement du réseau des bibliothèques publiques, ouvertes à toutes et tous.

Au sortir de la Première guerre mondiale, l'objectif est de développer les bibliothèques afin de seconder les écoles dans le besoin urgent de renforcer l'éducation et l'accès au savoir.

Un siècle plus tard, les bibliothèques prêtent toujours des livres et épaulent les écoles et les élèves dans leurs recherches, mais elles se définissent aujourd'hui principalement comme des opérateurs culturels.

En 2019, les bibliothèques ont touché plus de 850.000 personnes en Wallonie et à Bruxelles.

A l'occasion de cet anniversaire, les bibliothèques organiseront plus de 200 activités. La plupart d'entre elles ouvriront même exceptionnellement leurs portes le dimanche 17 octobre.