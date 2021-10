Accueil Culture Livres & BD "Les jeunes savent tous ce qu’est le slow grâce à la télévision mais ils le regardent avec une forme de dégoût, de répulsion" Incontournable des soirées et boums des années 60 à 90, le slow n’a, aujourd’hui, plus aucun attrait auprès de la jeunesse. Sociologue et danseur, Christophe Apprill vient de publier "Slow - Désir et désillusion". Il pointe la pornographie du Web comme raison majeure de ce désamour. Stéphanie Bocart Journaliste





Il n'est pas si loin, le temps où, impatiente, excitée et un peu la peur au ventre, on se faisait jolie et coquette pour la boum d'Élisa ou la soirée de fin de stage. On savait qu'il y aurait des chips, des boissons, de la musique mais surtout qu'il y aurait B., ce garçon aux adorables fossettes, dont on rêvait qu'il vienne nous glisser à l'oreille "Tu viens danser ?" aux premières notes de " Still Loving You" des Scorpions. Les années ont...