Les finalistes du prix Médicis sont connus

Huit titres français, neuf étrangers et treize essais ont été retenus. La proclamation des lauréats est prévue le 26 octobre.

Les jurés du prix Médicis, qui sera attribué le 26 octobre, ont annoncé les trois listes de leurs finalistes. Dans le domaine français, huit titres ont été retenus : Le Premier Exil de Santiago Amigorena (P.O.L.), Le Voyage dans l'Est de Christine Angot (Flammarion), Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui d'Arthur Dreyfus (P.O.L.), La France goy de Christophe Donner (Grasset), Tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert (Le nouvel Attila), Plasmas de Céline Minard (Rivages), Ce que c'est qu'une existence de Christine Montalbetti (P.O.L.) et Mon mari de Maud Ventura (L'Iconoclaste).

Côté romans étrangers, les sélectionnés sont : Madame Hayat d'Ahmet Altan (traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud), Les Aventures de China Iron de Gabriela Cabezon Camara (traduit de l'espagnol (Argentine) par Guillaume Contré, L'Ogre), Les Lanceurs de feu de Jan Carson (traduit de l'anglais (Irlande du Nord) par Dominique Goy-Blanquet, Sabine Wespieser), Les Occasions manquées de Lucy Fricke (traduit de l'allemand par Isabelle Liber, Le Quartanier), Les Enfants de la Volga de Gouzel Iakhina (traduit du russe par Maud Mabillard, Noir sur Blanc), Les Prophètes de Robert Jones Jr. (traduit de l'anglais (États-Unis) par David Fauquemberg, Grasset), La Clause paternelle de Jonas Hassen Khemiri (traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy, Actes Sud), Poussières dans le vent de Leonardo Padura (traduit de l'espagnol (Cuba) par René Solis, Métailié) et Memorial Drive de Natasha Trethewey (traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy, L'Olivier).

Des essais variés

Enfin, treize essais figurent parmi les finalistes : Comme un ciel en nous de Jakuta Alikavazovic (Stock), Saint Phalle. Monter en enfance de Gwenaëlle Aubry (Stock), La Vie derrière soi d'Antoine Compagnon (Équateurs), Théories de théories de Charles Dantzig (Grasset), Tous ceux qui tombent. Visages du massacre de la Saint-Barthelémy de Jérémie Foa (La Découverte), Dans leur nuit de Perrine Lamy-Quique (Seuil), Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado (traduit de l'anglais (États-Unis) par Hélène Cohen, Christian Bourgois), Ce qui est arrivé à Wounded Knee de Laurent Olivier (Flammarion), Reconnaissances de Catherine Safonoff (Zoé), Le Tacite, l'humain de Catherine Perret (Seuil), Warda s'en va, carnets du Caire de Pierrine Poget (La Baconnière) et Lettre à mon père de Leïla Sebbar (Bleu autour).

Pour rappel, le jury du Médicis est composé de Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne Garreta, Patrick Grainville, Andreï Makine, Frédéric Mitterrand, Pascale Roze et Alain Veinstein.