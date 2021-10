L’héroïsme des combattantes kurdes

Parmi les romans qui évoquent la guerre en Syrie, celui de Patrice Franceschi se démarque en se focalisant sur les Yapajas, les femmes combattantes kurdes contre Daech. L'écrivain-voyageur connaît très bien son sujet, ayant longuement séjourné chez les Kurdes de Syrie, engagé auprès d'eux depuis le début des affrontements et ayant écrit plusieurs ouvrages sur leurs luttes dont un récit, Mourir pour Kobané.

On retrouve Rachel, une journaliste australienne, envoyée en reportage par son rédacteur en chef qui a flairé un récit poignant à faire autour de cette étrange tombe commune au cimetière de Kobané, qui abrite les corps de deux sœurs d'armes, devenues des légendes. Tékéchine et Gulistan étaient de ces Jeanne d'Arc laïques, dont "beaucoup étaient jolies, toutes portaient de longues nattes noires, Kalachnikov dans le dos, grenades aux côtés", lit-on. Elles ne cédaient en rien en termes d'engagement et de courage aux bataillons d'hommes (les Yapagués). Elles participèrent de manière décisive à la victoire contre Daech et aux batailles effroyables de Kobané (le Stalingrad de cette guerre) et de Raqqa.

Tékochine commandait un bataillon et Gulistan lui était totalement acquise après avoir été sauvée, seule survivante d’une famille Yézidie massacrée par Daech.

Mystique sans religion

Le roman raconte l’enquête de Rachel au cœur des maquis kurdes qui l’amène à rencontrer peu à peu les chefs combattants qui risquent chaque jour leur vie, face à Daech et aujourd’hui face aux troupes turques.

Aux antipodes des femmes islamistes de Daech, ces Yapajas sont indépendantes, non voilées, fières.

Le roman est alors une quête de ce qui a pu animer ces deux femmes jusqu'à leur mort commune. "Tékéchine avait la mystique du courage ; elle parlait souvent de la grandeur qu'on peut trouver dans certaines défaites - et des victoires qui en sont dépourvues. Chez elle, c'était incandescent, sans concession, c'était une mystique sans religion", explique un commandant kurde. Celui-ci ajoute : "Il faut comprendre que l'intensité de ce que nous vivions à l'époque, la présence constante de la mort, les valeurs que nous défendions, tout cela interdisait la médiocrité. Sinon vous étiez détruit".

Miracles

Leur histoire commune est faite de miracles où elles se sont sauvées l'une l'autre. Patrice Franceschi dresse un mémorial - trop souligné dans l'écriture - à ces femmes qui auraient pu adopter ces vers de Victor Hugo, qui donnent le titre au roman : "S'il en demeure dix, je serai le dixième ; et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là".

Le roman nous plonge dans l'héroïsme de ces combattantes qui ont donné leur vie au nom de la liberté, il nous révèle ces femmes qui ont tant contribué à éliminer Daech mais qui furent trahies par l'Occident. Un chef kurde le rappelle à la journaliste et ses mots nous font honte : "En octobre 2019, les Occidentaux ont trahi leurs engagements vis-à-vis de nous après cinq années de guerre contre l'Etat islamique et 36 000 tués et blessés dans nos rangs - à peine une poignée chez eux. D'un seul coup, ils nous ont abandonnés aux Turcs, nos pires ennemis".

Patrice Franceschi |S'il n'en reste qu'une| roman | Grasset | 237 pp.,19,50 € version numérique 14 €

EXTRAIT

« Plus j’avançais dans mon enquête sur Tékochine et Gulistan, plus j’entrais dans une former d’aventure humaine aussi sombre que mystérieuse, crépusculaire même, dont je n’avais jamais soupçonné l’existence ; il me fallut une bonne minute pour me remettre de mes émotions. »