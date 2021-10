Marcel, ce héros, trente ans et toutes ses dents

Trente ans d'héroïsme, de sourires, de tendresse, d'un humour délicieux ou d'anthropomorphisme, voilà qui méritait un arrêt sur images. Et quel plus beau cadeau, pour l'occasion, qu'une anthologie, telle celle que vient de publier Kaléidoscope, Marcel ce héros, 5 aventures du célèbre chimpanzé ? L'auteur lui-même en rêvait mais, comme Marcel, son alter ego, il n'osait le dire. Antihéros par excellence, irrésistible par sa vulnérabilité, Marcel, ce cher chimpanzé, ne quitte pas son pull jacquard et son pantalon à rayures. Une tenue rarement anodine, infamante ou frondeuse, portée par les prisonniers, les esclaves, les déportés mais aussi à la Révolution, à la plage ou pour la pratique de certains sports. Une tenue surtout adoptée par Anthony Browne lui-même alors qu'il était, dit-il, un jeune intello ringard.

Immense auteur illustrateur de littérature jeunesse, couronné du prix Hans Christian Andersen en 2000, il a publié une quarantaine d'albums dont les incontournables Mon papa ou encore Une histoire à quatre voix, qui raconte à merveille la diversité des points de vue. Sans oublier la série des Marcel, reprise ici, qu'il soit mauviette, champion, magicien ou rêveur à la manière d'un Magritte.

D’une grande humilité et réelle gentillesse, l’auteur, né à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre, en 1946, a vu son père mourir dans ses bras d’une crise cardiaque alors qu’il avait à peine dix-sept ans et revenait de son premier match de rugby, signe de l’entrée à l’âge adulte. Suite à ce traumatisme, il s’est coupé les cheveux et a toujours gardé en mémoire cet homme dans la force de l’âge, ce véritable gorille qu’on retrouve dans plusieurs de ses albums, en pyjama rayé, en Joconde ou dans la cuisine d’Anna.

Chimpanzé sentimental

Doué également d’une pensée magique, inhérente à l’enfance de l’artiste, solitaire et tendre avec son regard simiesque, Marcel emprunte beaucoup à son maître. Et s’il plaît tant aux enfants qui se reconnaissent en lui, c’est aussi grâce à son aspect chétif et à sa fragilité dans ce monde de gorilles impressionnants auxquels il aimerait ressembler.

Pas sportif pour un sou, sentimental, le chimpanzé essaye pourtant de se confronter à ses démons et de se forger une carapace. Mais il a une tendance particulière à s’excuser même lorsqu’un gang de gorilles lui tombe dessus. Lassé d’être traité de mauviette, il décide de s’inscrire à la boxe, s’essaye à la course à pied, au régime de bananes, à l’aérobic et à la musculation, bien nécessaire si on croit les illustrations toujours aussi attirantes d’Anthony Browne. Tout cela finira par porter ses fruits, ou pas. On continuera, quoi qu’il en soit, à suivre avec joie les tribulations de ce sacré rêveur, de la piscine au vélo en passant par le football… Le dos courbé, les mains dans les poches et le désespoir en bandoulière, le chimpanzé traverse la vie à coups de cafard. Jusqu’à ce qu’il devienne magicien. Ou accepte sa différence. Comme le feront peut-être les enfants après la lecture de cette anthologie – agrémentée d’un texte de l’auteur et d’une analyse de Christian Bruel – qui mérite une place de choix dans toute bibliothèque digne de ce nom.

★★★★ Marcel ce héros. 5 aventures du célèbre chimpanzé Anthologie De Anthony Browne, Kaléidoscope, 169 pp. Prix 18 €. Dès 3 ans.