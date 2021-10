Paolo Cognetti, l'appel des sommets et la joie de l'impermanence

Qu’est-ce qui peuple les sommets ? Le vent. La neige. Les masses de calcaire, de schiste ou de gneiss auxquelles s’agrippent péniblement les lichens.

Là-haut comme ici-bas l'impermanence est loi, rappelle Paolo Cognetti dans La félicité du loup, un roman qui prend une nouvelle fois pour décor le val d'Aoste et les contreforts du mont Rose. Depuis les cimes on voit naître la terre, on assiste à la combinaison des éléments, à la formation de la matière - l'eau et la roche, la mousse, le brouillard - puis à leur décomposition. Le cycle inlassable des saisons, de la vie et de la mort qui persévèrent.

Plus bas il y a la faune, les animaux solitaires et les hardes vagabondes, humains compris. Et là où vivent les hommes, si l’on suit Paolo Cognetti, vit aussi la littérature.

Dans la tradition des écrivains-grimpeurs transalpins, tels son maître Mario Rigoni Stern ou plus récemment Erri De Luca, l'auteur milanais décrit merveilleusement la montagne et son irrésistible appel - les êtres de toutes natures et altitudes qui l'habitent ; la fragilité des mélèzes et les voix changeantes des torrents ; la fraîcheur des bivouacs à la belle étoile et la majesté mortelle des séracs.

Solitude et fraternité

Malgré cette attention aux mondes minéral, végétal et animal, c'est avant tout aux affaires humaines que s'intéresse l'auteur, dans une veine toutefois moins personnelle que Les Huit Montagnes (prix Médicis étranger 2017) ou les magnifiques carnets du Garçon sauvage (2016) - un tournant narratif qui lui réussit un peu moins, bien que son écriture soit toujours aussi souple, humble, limpide.



Les fortunes et passions humaines se jouant dans de tels décors ne peuvent en être indemnes, nous apprend Cognetti, qui tisse entre ses personnages et leur environnement une éthique de la relation et de l’expérience, où s’agencent une irrémédiable solitude et une nécessaire fraternité. L’amour point comme un viatique, l’amitié aussi, lorsqu’on se hisse à ces altitudes où le cœur vient à manquer d’oxygène.

Les lieux de l'intrigue ne sont plus les baite, les cabanes isolées dans les alpages du Garçon sauvage, mais des endroits où se réunissent les femmes et les hommes de ces vallées reculées. Au centre, le petit restaurant de Fontana Fredda, seule véritable animation dans le village. Tout en haut, le refuge Quintino Sella du Félik, à 3 585 mètres au-dessus du niveau de la mer et quelques hectomètres sous le faîte du mont Rose, où s'abritent les alpinistes et les arpenteurs de glaciers. Quelque part entre les deux, le coin de forêt où travaillent et mangent les bûcherons.

De l’un à l’autre de ces lieux cheminent des personnages intranquilles comme Pessoa, venus chercher un air nouveau, une forme de recommencement, tels de jeunes loups en quête d’un nouveau territoire. Fausto, la quarantaine, laissant derrière lui la grande ville, l’échec amoureux et l’unique livre qu’il a écrit jadis. Silvia, jeune bourlingueuse qui rêve de passer l’été dans l’âpreté des cimes. Ces deux-là ne se promettent rien, tant mieux. Autour d’eux il y a Babette, tenancière d’une auberge aux airs d’arche biblique, figure de proue qui finira colombe. Ou encore Santorso le montagnard, lui qui est là depuis longtemps, trop peut-être, lui qui ne recule pas devant le danger, pas assez sans doute.

De l'amour et de l'amitié, il en va chez Paolo Cognetti comme des glaciers qui fondent : "si une chose disparaît, une autre prendra sa place […] C'est ainsi que va le monde, tu sais ? C'est nous qui avons toujours la nostalgie de ce qu'il y avait avant". Dans son voyage solitaire, nous dit-il, célébrant la sagesse de qui sait jouir de l'impermanence, il faut imaginer le loup heureux.

Paolo Cognetti | La félicité du loup | roman | traduit de l'italien par Anita Rochedy | Stock | 216 pp., 18,50 €, version numérique 13 €

