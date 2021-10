Tintin, Boule et Bill, Le Chat: des originaux de grands noms de la BD franco-belge exposés à Bruxelles

Parmi ces oeuvres figurent deux planches originales de Hergé: "Tintin, Milou et Neil Amstrong" (1969) et "Tintin au pays de l'or noir". Il s'agit de la planche 7 de cet album publié en 1950 par Casterman, prépublié le 9 novembre 1939 dans Le Petit Vingtième et le 9 décembre 1948 dans le Journal de Tintin. L'estimation de cette pièce oscille entre 900.000 et 1.200.000 euros.

Un dessin de Roba (Boule et Bill) et des planches de Jijé (Tanguy et Laverdure) et William Vance (XIII) sont aussi en exposition, de même qu'une sculpture du Chat (Philippe Geluck), réalisée avec la plasticienne Jeanne Susplugas.

Toutes ces pièces et d'autres de Franquin et Jean Giraud notamment seront présentées au grand public chaque jour de la semaine de 10h00 à 18h00 entre le 11 et le 20 octobre au siège de la maison de vente aux enchères Artcurial à Ixelles (avenue Franklin Roosevelt, 5) avant de passer sous le marteau le 20 novembre à Paris.