Littérature jeunesse: six Belges en lice pour le prix Astrid Lindgren

Six auteurs belges sont en lice pour remporter le prix Astrid Lindgren, considéré comme le plus prestigieux au monde dans le domaine de la littérature pour enfants et adolescents.

Le prix, doté de près de 500.000 euros, sera remis le 22 mars prochain à Stockholm. Plus de 280 auteurs et illustrateurs originaires de 71 pays sont en lice cette année pour décrocher le prix. Parmi eux figurent les Belges Gerda Dendooven, Anne Brouillard, Carll Cneut, Ingrid Godon, Anne Herbauts et Thomas Lavachery. Les cinq derniers cités figuraient déjà dans la sélection l'an dernier.

Le Prix Astrid Lindgren a été créé en 2002 par le gouvernement suédois en mémoire de l'auteure Astrid Lindgren, créatrice entre autres du personnage de Fifi Brindacie. C'est également l'un des mieux dotés en matière littéraire puisque le lauréat remporte la coquette somme de 5 millions de couronnes suédoises (près de 500.000 euros).

Depuis sa création, le Prix a été décerné deux fois à des auteurs et illustrateurs belges. En 2010, il a ainsi été remis à Kitty Crowther et en 2019, à Bart Moeyaert.

Par ailleurs, le nombre de nominés augmente chaque année. "Les œuvres des candidats contiennent des aventures merveilleuses et des observations quotidiennes pleines d'émotion et de perspicacité psychologique ainsi que des chefs-d'œuvre visuels et humoristiques", a déclaré l'un des membres du jury chargé de départager les 282 auteurs et illustrateurs retenus.

Le prix avait récompensé l'an dernier l'auteur français Jean-Claude Mourlevat.