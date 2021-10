François-Henri Désérable remporte le Grand Prix du Roman de l’Académie française

François-Henri Désérable a remporté le Grand Prix du Roman de l’Académie française 2021 pour "Mon maître et mon vainqueur".

Dans ce livre, il reprend la scène d’amour/désamour la plus célèbre de l’histoire de la littérature : le coup de feu à Bruxelles, en 1873, de Verlaine sur Rimbaud. Dans le roman qui se déroule aujourd’hui, Vasco achète d’ailleurs pour 430 000 euros chez Christie’s ce revolver réellement mis en vente à ce prix en 2016.

Le narrateur du roman est un ami de Vasco venu témoigner devant un juge. Vasco travaille à la Bibliothèque nationale de France et rencontre Tina, une comédienne qui joue dans une pièce sur l'adieu de Verlaine à Rimbaud. Apprenant la mort de Rimbaud, Verlaine eut ces mots : "Son souvenir est un soleil qui flambe en moi et ne veut pas s'éteindre."

Dans notre critique littéraire, nous écrivions au sujet du roman de François-Henri Désérable qu'il s'agit d'un "exercice jouissif de références littéraires et de réflexions sur la passion, une manière belle et originale de reparler de l'actualité éternelle de Rimbaud et Verlaine".