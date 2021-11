Accueil Culture Livres & BD En vingt questions sur le monde, Marinette et Marie Papillon balancent quelques tabous tenaces L'humoriste et comédienne publie un livre où l'on retrouve la fameuse Marinette bien décidée à décrypter le monde en compagnie de sa Maman. Un guide décalé et plein d'humour, jusque dans ses dessins, qui permet de porter un autre regard sur les grandes questions de la vie d'adulte. ©D.R. Karin Tshidimba journaliste



Marie Papillon se souvient très bien que, toute petite déjà, on lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas aimer les petites filles… Et cette phrase, qui ressemblait plus à une injonction qu'à une proposition, lui était restée longtemps en tête... Pour éviter ce type de discussion figée et les nombreux tabous qui subsistent entre parents et enfants, l'humoriste et comédienne a fait appel à Marinette, gamine dégourdie qui pose plein de "questions cheloues" sur le monde et la société qui l'entoure.

Quand elle ne parle pas à ses objets fétiches, comme elle...