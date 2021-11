L’œil et les mots redoutables de Jenny Offill

Jenny Offill (née dans le Massachusetts en 1968) est une orfèvre de la concision autant qu'un œil aguerri : en quelques mots, elle croque une situation, une atmosphère, un comportement, avec efficacité et à-propos. Atmosphère (Weather, 2020), son dernier roman, en atteste avec maestria, à travers le portrait qu'elle dresse de Lizzie - une mère de famille, une sœur, une femme qui tente de garder quelque équilibre malgré les contrariétés. Quadragénaire sensible et drôle, Lizzie est bibliothécaire sur un campus universitaire. C'est...

