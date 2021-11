Accueil Culture Livres & BD André Manoukian: "C’est quoi la musique des Beatles? Les troubadours qui rencontrent le rock" À force d’omniprésence médiatique, tout le monde connaît André Manoukian. Ou croit le connaître, car le jazzman a des vues très particulières sur la musique. Les routes sur lesquelles il embarque dans son livre mènent, pour la plupart, à l’Orient. Entretien. Dominique Simonet Journaliste

Un entretien avec André Manoukian, c'est d'abord, une grande partie de rigolade. Avec lui, on se tient les côtes de bout en bout. C'est aussi très instructif, comme l'est son nouveau livre, Sur les routes de la musique, où ce vieux bourlingueur nous emmène aux quatre coins de la planète sonore. Et puis on...