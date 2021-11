Accueil Culture Livres & BD Largo Winch dans l’espace, entre autres péripéties Pour ce 3e album scénarisé par Giacometti, Philippe Francq envoie son milliardaire de héros dans les airs. L’un des 300 crayonnés de Largo Winch présentés chez Huberty & Breyne, celui-ci étant tiré de la dernière planche de “La Frontière de la nuit”. ©D.R. Jean Bernard

Décidément, ce second semestre 2021 est très riche en sorties de héros à succès (Astérix, Blake et Mortimer…). Et si les fans de la première heure de Largo Winch avaient pu ressentir une certaine routine...