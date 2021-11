"Rivage au rapport" de Quentin Leclerc, la classe américaine

Tous les clichés les plus délavés du roman policier y sont. Le décor à l’américaine : Myriad Pro, cité pavillonnaire de Floride, ses diners et ses faubourgs interlopes. Un crime crapuleux: une série de collégiens retrouvés étranglés, scarifiés d’une marque étrange. Un duo d’enquêteurs dont la faillibilité trahit forcément l’humanité : l’inspecteur Rivage et son fidèle bras droit,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous