La Foire du livre 2022 n'aura pas lieu

La décision n'a pas été facile à prendre pour le conseil d'administration réuni ce mercredi matin: la Foire du livre de Bruxelles, qui devait se tenir à Tour & Taxis du 10 au 13 mars 2022, n'aura pas lieu. Après la Brafa, Batibouw et le Salon de l'auto, c'est un autre rendez-vous rassemblant un large public qui est annulé."Nous avons objectivé au mieux la possibilité de la tenir ou pas, et nous avons décidé de renoncer", explique Marie Noble, commissaire générale. Depuis une quinzaine de jours, l'équipe était sollicitée par les exposants et les partenaires, qui doutaient de leur participation et s'interrogeaient sur ce qui allait être décidé. Un choix devait donc être posé. "C'est un crève-coeur, mais il ne nous fallait prendre aucun risque. La situation de notre ASBL est très complexe. Nous n'avons pas voulu pécher par excès d'optimisme. Ce qui importe est de maintenir nos missions et de garder la confiance de nos partenaires."

Modèle économique

"Aujourd'hui, selon les études et ce qui a été observé dans l'événementiel culturel, ce qui se présente à nous est une fréquentation en baisse de 30 % du public", poursuit Marie Noble. "Or cette baisse met déjà les exposants en difficulté financièrement. Et nous ignorons ce que nous réservent les prochaines semaines, ce qui pourrait accentuer cette baisse. Or si on atteint les moins 40 %, ce n'est plus tenable. En comptant moins de public et moins d'exposants, notre modèle économique ne tient plus." Si la décision a été prise aussi tôt, c'est parce que "chaque semaine qui passe a des implications budgétaires pour tous".

"Des tas d'envies"

La Foire s'étant déjà lancée dans des rendez-vous à l'année et divers partenariats, des propositions pourraient être imaginées pour le mois de mars. "Nous avons des tas d'envies, mais nous voulons prendre le temps nécessaire pour envisager ce qu'il est possible de faire. Nous tenons à construire un modèle qui puisse tenir cinq ans, après avoir eu une vraie réflexion avec le secteur pour connaître ses attentes. L'an dernier, l'édition virtuelle a été un grand laboratoire. Il nous faut mettre à profit cette expérience et celle de nos partenaires pour créer un modèle durable. Je suis sûre que nous allons rebondir, mais une réflexion est d'abord indispensable."

Pour rappel, la Foire du livre de 2020 avait été le dernier événement d'envergure à se tenir, une semaine avant que ne soit décrété le premier confinement. Proposée en mode virtuel, celle de 2021 avait attiré plus de 25 000 visiteurs uniques sur le site internet de la Foire. Quelque 150 animations et vidéos avaient été programmées, comptabilisant 50 000 vues à travers différentes plateformes. L’audience avait largement dépassé les frontières belges puisque les 25 000 visiteurs uniques venaient aussi de France, des États-Unis, des Pays-Bas, de Finlande, de Suisse, du Canada, d’Espagne, d’Autriche, d’Italie et du Royaume-Uni notamment.