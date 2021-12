Le Salon de Montreuil vient de décerner ses Pépites

L'annonce des lauréats des Pépites est un événement au Salon du livre et de la presse jeunesse / France Télévisions et braque ses projecteurs sur quelques-uns des très nombreux ouvrages qui paraissent chaque année dans le secteur.

Les lauréats ont été choisis par des jurys d'enfants et d'adolescents, réunis en visioconférences cette année. Une Pépite d'Or choisie, sur l'ensemble de la sélection 2021, a également été décernée par un jury de critiques littéraires et attribuée à Queen Kong d'Hélène Vignal (Thierry Magnier Éditions) qualifié par le jury de « roman sensible, sensuel qui nous transporte, tout en tensions, à l'heure des premiers émois sexuels. » « Un récit nécessaire, juste, direct, audacieux qui donne à ressentir comment cette étape si fragile peut se trouver malmenée à l'heure des réseaux sociaux et des comportements de groupe qu'ils peuvent développer. » « Une histoire actuelle qui nous invite à "écouter ce qui bat » à l'intérieur des corps des filles et les combats qui sont à mener, aujourd'hui toujours, pour conquérir la liberté d'être différente et libre. Différente de la bande, différente du modèle familial, affranchie du patriarcat, des pressions familiales, de tout schéma. » « Une écriture claire, ciselée et contemporaine pour un temps précieux, un roman délicat. »

Les jurys d'enfants, après délibération, ont choisi : Esprit, es-tu là ? de Dominique Ehrhard et Anne-Florence Lemasson (Les Grandes Personnes) en Pépite Livre illustré, Les filles montent pas si haut d'habitude, de Alice Butaud et François Ravard (Gallimard Jeunesse), en Pépite Fiction Junior, Nowhere Girl de Magali Le Huche (Dargaud) en Pépite Bande dessinée et Polly de Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong (La Joie de lire) en Fiction Ados