Armistice de 1918, oui, mais des guerres partout De la guerre méconnue dans le Pacifique aux guerres des Années folles dans le monde. ©D.R. Jacques Franck

Les évocations et commémorations de la Grande Guerre de 1914-1918 se limitent généralement à l’Europe. Or, elle a entraîné des colonies africaines dans la guerre contre les Allemands au Togo, au Cameroun, au Tanganyka (où se battirent des Belges) et envoyé des Sénégalais, des Africains...