"Les narcisses blancs": les chemins de soi La force d'une rencontre improbable dans la lumière des narcisses blancs. Monique Verdussen

Un tracé d'itinéraire sur une carte trouvée dans un tram convainc Gaëlle de quitter le copain et un destin dont elle ne veut plus pour partir à la découverte de la liberté à travers villes et forêts qu'elle ne connaît pas. Sur ce double point de départ, Sylvie Wojcik publie un roman - le...