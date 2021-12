Accueil Culture Livres & BD Vingt-cinq bougies pour Caroline Baldwin De la canadienne enquêtrice d’André Taymans paraissent l’intégrale des aventures et un nouvel album. De quoi se régaler durant des heures. ©Editions Paquet Francis Matthys

Des personnages féminins réalistes de la Bande dessinée, la Caroline Baldwin d'André Taymans est l'un des plus intéressants et attachants, dont, au fil des récits, on observa l'évolution psychologique. Elle apparut en juillet 1996 dans le regretté...