À l’écoute du jazz et de Dracula

On ne se lassera décidément jamais des histoires d'Hulul, imaginées par l'Américain Arnold Lobel, auteur incontournable de livres pour la jeunesse. Puisque L'école des loisirs sort une édition collector de l'album Hulul et compagnie, 30 contes illustrés, en même temps qu'un livre audio, tendons l'oreille pour mieux percevoir les nuances et le raffinement de récits tels que La lettre à l'heure, celle du courrier, où la tristesse envahit le crapaud Buffolet car il n'en reçoit jamais aucune. Apprenant cela, Ranelot file chez lui pour écrire à son ami. Tout simplement délicieux. Comme le fameux...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous