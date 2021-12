Accueil Culture Livres & BD Le destin de Vera au fil de ses robes Après "Apprendre à lire", Sébastien Ministru confirme, dans "La garde-robe", son art de raconter tout en enluminures. ©marie russillo Marie-Anne Georges Journaliste service Culture

Au décès de Vera Doriano, qui va hériter de ses biens ? Son mari est mort avant elle, elle n’a pas d’enfants et le parent le plus proche, son frère, n’est plus de ce monde non plus. Restent les...