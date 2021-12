Une année de crise sanitaire en photos

Le photographe Rodolphe de Radiguès publie un recueil photographique, 2020. Comme l'indique son titre, ce livre est le fruit de moments inédits, inattendus mais aussi poignants et émouvants observés un peu partout en Belgique depuis le début de la pandémie. De mars 2020 à avril 2021, le photographe a immortalisé et rassemblé des instants de solitude, des secteurs affaiblis, des endroits abandonnés (tels que des salles de spectacles, des églises ou même la rédaction de La Libre Belgique) ou encore des personnalités clés, parmi lesquelles Sophie Wilmès, Yves Coppieters, Quentin Dujardin et Denis Meyer. Le recueil 2020 est divisé en quatre parties afin de retracer au mieux les différentes étapes de la crise sanitaires que nous traversons : endroits silencieux et vides, des citoyens qui s'adaptent et se relèvent, de nombreuses vies en suspens et, enfin, l'indignation et la révolte citoyenne.

"À travers ce livre, tout à fait apolitique, je voudrais laisser une trace artistique pour nous tous, mais aussi aux générations futures. Un devoir de mémoire sur le réalisme de cette crise en Belgique", nous précise Rodolphe de Radiguès.

"2020" peut être commandé sur le site du photographe : www.radi.be