Accueil Culture Livres & BD Ils sont Belges et fiers de l’être: Jacques Mercier rend hommage aux stars de notre Plat Pays Jacques Mercier consacre un livre aux talents de chez nous, qui ont traversé la frontière et que la France a accueillis en oubliant parfois leurs origines… Isabelle Monnart Journaliste



En guise d'ouverture du dernier livre de Jacques Mercier, le Chat, toujours plein de sagesse et de bon sens, nous assène cette vérité : "En Belgique, on n'a peut-être pas beaucoup de champions du monde. Mais dans le monde, ils n'ont pas autant de champions de Belgique que chez nous." Difficile de nier cette évidence ! Ceci étant acté, et après un avant-propos dans lequel l'auteur explique le pourquoi du comment de cet ouvrage (La France des Belges, Ed....