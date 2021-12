Accueil Culture Livres & BD Avec "Anéantir", Houellebecq sera à nouveau la star de la rentrée littéraire En librairie le 7 janvier, "Anéantir" de Michel Houellebecq est un formidable roman qui se lit d’une traite. C’est aussi un livre hanté par la maladie et la mort, par le sens ultime de l’existence sur fond de fin de la civilisation. Guy Duplat Collaborateur culturel





Anéantir, le très gros et très beau roman de Michel Houellebecq (734 pages) porte bien son titre et la sobriété de sa présentation annonce bien qu'il ira cette fois à l'essentiel : le sens de la vie et de la mort qui approche inéluctablement. Houellebecq cite plusieurs fois cette Pensée...