Une famille piégée dans un glacial dédale

Comment résister ? Lorsque leur père contacte Al et Trig, les sœur et frère jumeaux ne l’ont plus vu depuis deux ans. Et Bill sait qu’il leur a fait une proposition qu’ils pourront difficilement refuser : partir randonner en canoë ensemble… une dernière fois. Est-il atteint d’un mal incurable ? Ou l’intrépide aventurier se sent-il rattrapé par les déchéances de la vieillesse ? Comme Bill l’espérait, Al et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous