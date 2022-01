Frédéric Beigbeder : "Mon passé évolue"

Pour être honnête, au début, on n'y croyait pas tellement, à son exercice de style, celui de faire se suivre des phrases, parfois sans rapport les unes avec les autres, juste pour le plaisir. Et pourtant, en refermant Un barrage contre l'Atlantique, après que le tricot des mots s'est resserré jusqu'à former "un vrai livre", c'est à une...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous