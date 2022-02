Accueil Culture Livres & BD C’est moi. Je me vois Geneviève Brisac dénonce avec humeur et humour les cruautés du management en entreprise. ©JC Guillaume Monique Verdussen

Le ton est moqueur et rageur non sans une certaine élégance. Geneviève Brisac la joue rebelle avec son dernier livre Les Enchanteurs qui tient davantage du récit que du roman qu'elle ne revendique d'ailleurs pas. On sent qu'elle sait de quoi elle écrit dans sa stigmatisation d'un machisme en entreprise, insoucieux des conséquences sur les victimes souvent consentantes. Ou, au moins, passives. Lucide, subtile, virulente...