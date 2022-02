Accueil Culture Livres & BD Nouveau départ pour le roman de gare grâce à Europalia Six livres ont été rédigés spécialement pour le Festival Europalia, par trois auteurs francophones et trois néerlandophones. ©BART DEWAELE Jean Bernard

Le Festival Europalia poursuit son bonhomme de chemin - de fer vu sa thématique "Trains & Tracks" - jusqu'au 15 mai prochain. On le sait, un tel événement n'est pas uniquement consacré aux arts plastiques mais touche aussi bien à la musique qu'au théâtre ou, dans ce cas précis, à la littérature. Et plus précisément aux romans de gare. Six livres de ce type ont ainsi été rédigés spécialement pour l'occasion par trois auteurs francophones et trois néerlandophones : Thomas Gunzig, Caroline Lamarche, Lisette Lombé, Lize Spit, Rob van Essen et Erwin Mortier. Ces romanciers ont repris les codes de cette mode littéraire apparue au XIXe siècle,...