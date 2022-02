Envol au pays du Soleil-Levant

Amoureux des silences, de la musique, de l’intensité et de la subtilité, des lettres et des espaces entre elles, Luciano Lozano (Espagne, 1969) semble avoir condensé ses passions dans Tancho. Somptueux, l’album a été inspiré par deux voyages au Japon et les premiers cours d’illustration de l’artiste....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous