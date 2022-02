En télévision et en radio, une Semaine du livre à vivre sur la RTBF

Cette année, la situation sanitaire ne permet pas la tenue de la Foire du livre, qui aurait dû se dérouler du 10 au 13 mars. Qu’à cela ne tienne, la RTBF a décidé d’instituer une Semaine du livre, pour continuer à encourager la lecture : du 13 au 20 mars, en télé comme en radio, plusieurs rendez-vous prendront une couleur littéraire.

Côté petit écran, seront diffusés The Wife, tiré du roman de Meg Wolitzer (La Une, 14/3), le téléfilm La Peau de chagrin d'Alain Berliner, d'après Honoré de Balzac (La Trois, 15/3), La Bête humaine de Jean Renoir, d'après Émile Zola (La Trois, 16/3), des documentaires (sur Goscinny, sur Uderzo, La Trois, 18/3).

Plusieurs émissions télé se mettront au diapason : C'est du belge (La Une, 18/3, avec Nadine Monfils et à travers l'expo Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince parmi les hommes), Culture Club (Tipik, 16/3, en présence de Rosa Bursztein), Hep Taxi ! (La Trois, 13/3, avec David Foenkinos ; 20/3, avec Leïla Slimani), Sous couverture (La Trois, 13/3, avec Karine Tuil), Plan Cult (La Trois, 18/3, depuis le Centre belge de la Bande dessinée, avec Philippe Manœuvre et Pierre Lemaitre). En radio : Un jour dans l'histoire (La Première, cinq capsules présentant les premiers romans de grands auteurs), Entrez sans frapper (La Première, 16/3, spéciale littérature Jeunesse, avec Vincent Dugomier et Thomas Lavachery), Dans quel monde on vit (La Première, 19/3, avec Leïla Slimani et Pierre Lemaitre), entre autres.

Enfin, le prix Première sera décerné par un jury d'auditeurs à un primo-romancier. Les dix finalistes seront présentés quotidiennement dans Le Mug avant la proclamation. Le nom du lauréat sera dévoilé en direct sur La Première, le 17 mars, lors d'une émission spéciale (dès 13 h 15). Notons enfin que la RTBF mettra en place un appel aux dons pour récolter des livres patrimoniaux d'écrivains locaux, afin d'aider les bibliothèques sinistrées par les inondations de cet été à se relever.