Little Italy en Auvergne

Il a connu les pots de chambre la nuit, le WC en planches au fond du jardin le jour, avant que le WC ne fasse partie intégrante de la salle de bains. Pour rédiger Nos années glorieuses, Bruno Testa (Montbrison, 1956) s'est sans nul doute inspiré de son enfance et adolescence passées dans un village d'Auvergne. Il nous plonge, à hauteur de l'enfant Ugo, dans toute une époque - les Trente Glorieuses (d'où le titre de l'ouvrage) - cette période, sise entre 1945 et 1975, durant laquelle la croissance économique procura une élévation du niveau de vie.

De sa plume légère et cocasse, l'écrivain qui fut aussi journaliste puise également auprès de ses ancêtres matière à raconter la vie du petit village de Saromain et, surtout, de ses habitants. Se déploie ainsi une vaste galerie de savoureux portraits. À l'instar de celui de La Marguerite, qui tient une mercerie-buvette. "La Marguerite avait une voix traînante, un sourire ironique et un regard rusé qu'elle masquait derrière des verres épais. Elle savait lire et écrire, ce qui était rare chez les vieux Italiens de l'époque." Les vieux Italiens ? Des paysans sans terre, issus de villages pauvres entre Rome et Naples, que la France appela, après la Grande Guerre, parce que la main-d'œuvre locale ne suffisait pas. Ils sont venus renforcer les équipes des usines de La Source et de La Verrerie. "Les premières familles italiennes avaient vécu à l'étroit, à dix, douze personnes dans deux pièces", détaille Ugo alors que la sienne (un frère et deux sœurs et ses parents) vient de déménager, du Village à la Cité, dans un appartement qui "même s'il ne faisait pas plus de cinquante mètres carrés, nous paraissait bien grand comparé à l'ancien".

Moments de vie

En menant son récit à la première personne, Bruno Testa donne du relief à la vie quotidienne de ce village de 2000 habitants qu'il raconte aussi d'un point de vue contemporain - "On ne prenait pas de photo à l'époque". Il l'expose en dix-neuf chapitres qui sont autant de moments de vie. Les jeux de l'enfance qui se déroulent principalement à l'extérieur, l'école ("A quoi cela servait-il d'apprendre ? Le but, depuis toujours, c'était que le fils prenne la place du père à l'usine"), la place de la femme ("les femmes qui ne travaillaient pas, sinon à la maison à faire le ménage" - sic) ; le nombre élevé des débits de boissons ("La buvette était devenue une extension naturelle de chaque commerce, un service public afin que personne ne se déshydrate"). Et, aussi, le dimanche, sa messe, son PMU, son cinéma, le quinzoût qui remplace "les vacances que personne ne prenait", le radio crochet, le bal populaire, la fête foraine,…

L'arrivée du formica, du néon, du frigidaire et, surtout, de la télé ("la vraie révolution de ces années-là") que l'on regarde dorénavant en soupant va bousculer ce petit monde. La société de consommation prend son envol (ses Tupperware, ses produits de beauté Avon, ses grandes surfaces) et les mœurs se libéralisent (pilule, avortement). Que dire de la transformation de l'habitat où chacun s'isole en construisant des murets ou des haies ?

Agréable à lire, teinté d'une douce nostalgie, Nos années glorieuses est aussi un ébouriffant témoignage d'un temps révolu.

★ ★ Bruno Testa | Nos années glorieuses | Roman | Le Pommier, 179 pp., 16 €, version numérique 12 €

EXTRAIT

"Passé le pont du Canal, juste avant d'arriver aux "Allées", l'épicerie-buvette de la Philomène faisait office de douane. Il fallait son passeport italien pour entrer. C'est du moins ce que colportaient les gens du Village. Même si c'était un peu abusif, "Chez la Philomène" ne constituait pas moins le point central de la Cité. L'épicerie qu'administrait la Philomène, une authentique Italienne dont le chignon rivalisait de hauteur avec un panettone, faisait aussi bien office de commerce que de salon."