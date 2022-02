Antispéciste, mais pas trop

On retrouve Joël Baqué avec un plaisir redoublé, puisqu'il publie ses sixième et septième livres chez P.O.L, de nature et de forme bien différentes : un roman et un recueil de ce qu'il faut bien qualifier de poésie, mais qui n'est pas sans rappeler la forme fragmentaire du génial La mer c'est rien du tout .

Dans le premier, l’auteur installé dans le sud de la France poursuit la voie esquissée dans ses précédents romans. Des histoires tenant à des degrés divers de la fable et de la satire, qui dépeignent la solitude (qu’elle soit due à l’intransigeance de l’âge ou à celle des esprits obtus) avec une sorte de mélancolie amusée qui la transfigurerait presque, mettant au jour le décalage entre soi et un monde qui nous échappe nécessairement.

En toile de fond, à travers l’exploitation de thèmes très actuels tels que le rapport de l’humain au vivant, le réchauffement climatique et la préservation de l’environnement, Joël Baqué s’amuse des conflits sociaux ou idéologiques avec une fausse naïveté et un humour qui les dépolluent de l’hystérisation habituelle.

Un petit exploit qui montre l'absurdité des controverses et des postures, autant qu'il trahit chez l'auteur une certaine tentation de l'absolu. Pour incarner ces aventures renouvelant l'épopée donquichottesque, on trouve un antihéros à l'ambition ne s'élevant guère au-delà de l'estomac, qui finit par connaître un destin hors du commun.

Joël Baqué ©Pascal Lefouille

Un végétarien aux Salaisons occitanes

Ainsi René, le personnage principal du Zoo des absents, rappelle forcément Louis, celui de La fonte des glaces (2017). Le second était un boucher à la retraite devenant malgré lui un symbole de la lutte climatique ; le premier est un comptable pensionné qui a passé toute sa carrière dans une entreprise de charcuterie industrielle sans en consommer les produits en raison d'un végétarisme même pas idéologique (il ne digère ni viande ni poisson) qui le mènera au cœur des cercles les plus radicaux du militantisme animaliste. Outre le lien avec la viande (on ignore au juste si une motivation plus profonde pousse l'auteur dans cette curieuse fixation au-delà du simple effet comique et symbolique), les deux hommes se caractérisent par la plus grande simplicité, voire banalité qui contraste avec les aventures qui les attendent.



Car la vie tranquille de René dans une petite ville du Midi, lui cet homme raisonnable "élevé dans le culte maternel de Jean-Pierre Pernaut", cet homme du genre à avoir un siège préféré dans le bus et à ne jurer que par la fiabilité des chiffres, va basculer le jour où il rencontre, au supermarché du coin, une militante végane qui l'invite à une conférence antispéciste. René découvre alors, entre curiosité et effarement, bien embarrassé par son passé aux Salaisons occitanes, les idées de ce courant de pensée qui vise à éradiquer la domination humaine et la souffrance animale, ses mouvances internes plus ou moins radicales. Certains, constate le comptable qui se prend d'amitié pour Lison, une militante et théoricienne plus modérée, vont même jusqu'à prôner l'élimination d'espèces sauvages au motif qu'elles en font souffrir d'autres. Et si Joël Baqué grossit le trait en moquant gentiment (quoique) ce mouvement RWAS (pour Reducing wild animal suffering), c'est pour mieux servir son intrigue qui mènera le héros jusqu'à un mystérieux complexe scientifique établi dans un des anciens bunkers qui fourmillent sous les montagnes suisses (et au fameux zoo). Toujours avec cette douce ironie si plaisante à lire.

Le "fond mouvant des choses"

Dans un tout autre registre, Trois chaos invite également à une forme de jouissance. Ce sont de courts versets poétiques, formant bout à bout un récit morcelé, impressionniste, des vues ou des souvenirs d'apparence onirique mais très vivante, qu'il s'agisse de corps humains remuant sur une plage ou de scènes naturalistes dans une vallée alpine.

Un subtil jeu de déclinaisons et de répétitions où l'on retrouve la pureté, la beauté de la langue qu'on a aimée dans les poèmes et la prose plus autobiographique de Joël Baqué, le regard tendre et impitoyable sur l'adolescence, la méditation sur la vie sauvage et minérale, sur "le fond mouvant des choses". Une soixantaine de pages pleines de lumière et de couleur, qui se savourent longtemps, longtemps.

★ ★ ★ Joël Baqué | Le Zoo des absents | Roman | P.O.L | 192 pp. | Prix 18 €, version numérique 13 €

★ ★ ★ Joël Baqué | Trois chaos | Poésie | P.O.L | 80 pp. Prix 14 € version numérique 10 €