Par Véronique Olmi, le portrait saisissant des pupilles de la Nation à l'aube du XXe siècle Véronique Olmi dresse un portrait saisissant des pupilles de la Nation à l'aube du XXe siècle. ©D.R. Monique Verdussen

Titi de 7 ans, il est né en 1919 dans "la plus belle des villes". Il s'appelle Joseph. Il n'a jamais connu son père revenu de guerre le temps de le concevoir avant de mourir d'un virus contracté au front. Pour sa mère, Colette, il est "mon roseau". Gaie et jolie, elle aime danser, assembler joliment les plumes - elle est plumassière - et… aimer. Elle lui présente Augustin. La rencontre se passe bien. Mais, plus jeune qu'elle, il part faire son service militaire. Sans nouvelles et enceinte, elle meurt d'un...