Olivier Guez : "Il faut réconcilier le cosmopolite et la blanquette de veau" Sollicités par le journaliste, essayiste et écrivain Olivier Guez, vingt-sept écrivains européens content des destins, des villes et des paysages. "Le Grand Tour", un voyage passionnant qui ausculte l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. Pour la Belgique, c'est Lize Spit qui narre le passage à l'euro. Hallstatt dans la région autrichienne de Salzkammergut, a été choisie par Eva Menasse. C'est depuis sa résidence de Bad Ischl que l'empereur des Habsbourg François Joseph y a déclenché la Première Guerre mondiale.

Il est né à Strasbourg, a suivi une partie de ses études en France, en Angleterre et en Belgique, a vécu à Berlin et réside dorénavant à Rome. Il se sent européen avant de se sentir français et est hanté, depuis un bon bout de temps, par l'absence de culture...