Gainsbourg, l’artifice et la sophistication

Biographe d'Eugène Delacroix (Tallandier, 2010) et de Baudelaire (Perrin, 2017), Marie-Christine Natta est également l'autrice d'éditions critiques et d'ouvrages sur le dandysme et sur la mode, comme La Grandeur sans convictions (Le Félin,...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous