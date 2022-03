Accueil Culture Livres & BD Joël Dicker a retrouvé Harry Quebert L’écrivain genevois a installé dans sa ville sa propre maison d’édition Rosie & Wolfe en y publiant son nouveau roman, "L'Affaire Alaska Sanders". ©Anoush Abrar Monique Verdussen

Le contact est direct. Le sourire communicatif. Non, il ne s'est pas pris la grosse tête. Il aurait plutôt la tête bien faite et, même, joliment faite. Peu soucieux d'endosser le rôle de vedette que lui a valu, en 2012, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, Joël Dicker a gardé le naturel de ses débuts explosifs. Si son regard est un vrai regard, attentif et curieux, l'ombre qui, parfois, s'y glisse...