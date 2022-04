À la veille de la présidentielle française, immersion en terres complotistes

Valérie Igounet aime la bande dessinée… spécialement les années où la France passe aux urnes pour désigner son président de la République. En fait, plus que la bande dessinée, cette historienne française, spécialiste du négationnisme et de l’extrême droite en France, aime le contact avec un public plus large que celui qui est le sien dans les amphithéâtres universitaires et les rayons austères des librairies "sérieuses".

Il y a cinq ans, à la veille de la précédente échéance présidentielle outre-Quiévrain, elle nous avait livré un ouvrage absolument exceptionnel (L'illusion nationale ; paru aux Arènes, à lire et à relire encore aujourd'hui) sur trois municipalités françaises dirigées par le Front national : Hayange, Beaucaire et Hénin-Beaumont. Un ouvrage présenté sous la forme d'un… roman-photos en noir et blanc. Un travail colossal qui avait exigé plus de deux ans d'immersion, de contacts avec les habitants de ces villes. Un travail d'une justesse absolue qui nous permet de pénétrer dans le quotidien de ces Français qui ont choisi de confier leur sort aux mains d'élus du FN, devenu depuis le RN. Chaque image, chaque texte avaient été validés par les "acteurs" de cet ouvrage vraiment pas comme les autres. Pas une fausse note dans cette partition d'une complexité absolue. Pas une image, pas un texte de trop. Un vrai reportage, sérieux, à juste distance, avec respect, mais sans concession.

Un ensemble homogène

Cinq ans plus tard, Valérie Igounet s'est associée au scénariste de bande dessinée Jacky Schwartzmann ("parce qu'il fallait rendre mon texte digérable pour la bande dessinée") et à deux jeunes dessinateurs au style graphique minimaliste et enlevé. Un trait cartooniste qui permet d'être constamment à la limite entre la fiction et le reportage jeté d'un trait. Une approche une fois de plus efficace et intelligente qui nous permet de pénétrer rapidement et au plus près de cet univers complotiste qui peut toucher pratiquement tous les sujets de notre quotidien, sous de multiples formes et qui nous apparaît souvent comme un ensemble disparate. Un kaléidoscope d'univers contestataires qui, comme le montre très bien l'ouvrage, est bien moins disparate qu'il n'y paraît de prime abord.

"C'est notamment ce que je voulais montrer", opine Valérie Igounet qui, dans cette fiction (?), s'ingénie à montrer les liens qui unissent la plupart des leaders de ces mouvements qui jouent sur les peurs, les interrogations, les faiblesses - passagères - d'un public qui ne trouve pas les réponses aux questions qu'il se pose, qui ne se reconnaît pas dans la société et les valeurs qui lui sont envoyées par les médias "traditionnels". "La plupart de ces personnes qui distillent ces idées se connaissent. Il y a une cohérence entre eux. Ils partagent leurs différents délires complotistes et ça fonctionne aussi parce que c'est une sorte de grande famille."

Minutieux travail de recherches

Comme pour L'illusion française, ce récit, qui met en scène un grand ado mal équarri et bien "paumé" qui se laisse séduire par des thèses nauséeuses qui lui parlent et dans lesquelles il pense se reconnaître, est bâti sur un travail minutieux de recherches traduit en langage BD par Jacky Schwartzmann. "Je suis incapable de faire ce travail, j'ai besoin qu'il le mette en scène pour que ce livre puisse toucher un autre public. Il est parti d'un événement banal : la fête de la quenelle. À partir de là, nous avons œuvré à quatre mains sur le récit. Moi, je veux vraiment essayer de toucher les jeunes", poursuit l'historienne. Pour tenter de sortir Adrien (c'est le grand ado) de cet univers aussi malsain que dangereux, sa sœur, Rose, qui travaille dans un magazine féminin à Paris, va contacter un vieux briscard du journalisme. Un enquêteur qui connaît tout de ce milieu et qui va initier Rose, en même temps que nous, lecteurs.

C'est pédagogique (un glossaire concis en fin d'album donne quelques renseignements sur les leaders complotistes) sans jamais être rébarbatif. On dévore ce récit comme une enquête contemporaine qui nous démonte les ficelles d'un univers complotiste qui ne cesse de gagner en popularité auprès d'un public qui, plus que la vérité, veut d'abord être réconforté par ses recherches. Les algorithmes des moteurs de recherche joueront ce rôle. "Vous savez qu'un récent sondage indique que 35 % des Français croient en des thèses complotistes. Pour mes confrères et moi, qui travaillons sur ces sujets, on peut vous certifier que ce phénomène ne cesse de s'amplifier. C'est alarmant. Il y a de plus en plus de désillusions, de perte de repère dans la société qui nous entoure", poursuit Valérie Igounet qui insiste sur l'accélération du phénomène ces derniers mois. "Avec cette pandémie, on est face à une explosion incroyable de thèses complotistes avec de plus en plus d'amalgames outranciers. Aujourd'hui, il y a cette fierté de montrer qu'on est anti-système, de marteler qu'on a tout essayé et qu'il faut passer à autre chose, à tout autre chose". Malgré ces constats, Valérie Igounet continue de croire dans la vertu de la pédagogie. "Oui, je pense qu'en prenant le temps d'expliquer, d'aller vers les Français, on peut leur démontrer que tous ces discours d'abord haineux ne débouchent sur aucune solution. J'y crois mais il est urgent d'agir."