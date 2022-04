Accueil Culture Livres & BD Les big bang de l’existence Avec “La mer dans son jardin”, Isabelle Carré signe un premier texte jeunesse aux tonalités romanesques et laisse le lecteur s’imprégner de la nostalgie et de l’inquiétude d’une fillette lors de son déménagement. Car quitter la ville pour le bord de mer, un appartement pour une maison, une réalité pour une autre n’est pas toujours source de joie. ©Kasya Denisevich Laurence Bertels







Plus qu'un album, c'est quasiment un court roman illustré que signent Isabelle Carré et Kasya Denisevich avec La mer dans son jardin. Ce véritable petit récit épouse en effet des tonalités romanesques et laisse le lecteur s'imprégner de la nostalgie...