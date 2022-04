Ces livres à empoigner par les bébés

Dès trois mois, le bébé découvre la préhension et avec elle, le bonheur des livres, des petits cartonnés qu’il peut empoigner de ses menottes déjà habiles et déterminées. La matérialité, des livres objets et joyeux, voilà une approche judicieuse pour appréhender la lecture dès le plus jeune âge.

Dès trois mois, le bébé découvre la préhension et avec elle, le bonheur des livres, des petits cartonnés qu'il peut empoigner de ses menottes déjà habiles et déterminées. Sa vue et son regard ont changé, eux aussi. Il cesse de voir le monde en noir et blanc, commence à distinguer les couleurs, ne sourit plus seulement aux anges mais également à ses parents ou à Ma Matriochka imaginée par Anne Herbauts dans un de ces livres-objets dont elle a le secret et qui prend cette fois, ô joie !, la forme et les rondeurs de ces poupées russes pleines de surprises, au nom dérivé de Matriona, associé à une femme de la campagne robuste aux formes généreuses.

Qu’y a-t-il dans celle d’Anne Herbauts, Prix triennal de la littérature jeunesse ? Des chats, des souris, des moustaches, des biscuits, ce qu’on veut, ou parfois un arbre, la lune derrière un chat au bas gris qui se trouve lui-même derrière un nuage, chaque découverte en amenant une autre, selon le principe même de ce jouet traditionnel.

Basé sur le principe du “méli-mélo”, le livre invite le lecteur à ouvrir le rabat du haut, celui du bas, ou les deux à la fois… pour découvrir le texte et tout ce qui se trouve dans cette matriochka pas comme les autres. Un livre qui se déplie, grandit et sourit sans cesse aux petits. C’est l’une des rares fois où Anne Herbauts s’adresse aux si jeunes et l’artiste réussit à nouveau à y glisser sa confiance en eux et son amour de la poésie.

Oh ! Colette

Imagier tout en noir et blanc quant à lui, Oh ! Colette de Catherine Louis définit les fruits et légumes par leur nom et leur couleur telle le rouge de la fraise, le vert des petits pois, l'orange de la carotte ou le rouge, à nouveau, des radis. L'enfant apprend sagement la leçon jusqu'à la découverte de cerises au pied de l'arbre fruitier dont l'appellation et la coloration importent peu pourvu qu'on puisse, à l'image de la fillette qui gambade, les accrocher aux oreilles.

Vert pop

Couleur encore avec Aurore Petit et ce tout petit cartonné, un incontournable du genre, qui se consacre au vert vif annonçant d’emblée l’arrivée d’un pop-up ludique en diable où se déploient, gueule ouverte, une grenouille et un crocodile. On y découvrira aussi l’intérieur d’une salade, une extraterrestre et autres miracles de la nature. Autant de jardins secrets que les bébés aimeront connaître, cris et gestes à l’appui, en veillant toutefois à ne pas les impressionner. Aurore Petit leur propose ici un album à leur mesure, de quoi appréhender le livre sans peur et s’y sentir chez soi.

Paru aux éditions de La Martinière, Vert pop s'inscrit dans une nouvelle série d'imagiers sur les couleurs en relief à destination d'une tranche d'âge en quête de matérialité.

Joséphine

Puis il y a Joséphine, insatiable petite girafe jaune en quête éternelle de découvertes. La voici donc prête à avancer le museau dans le bleu sous une pluie qui ne semble pas la perturber, les sabots dans le vert de l'herbe fraîche avant de rencontrer en chemin un drôle de sapin derrière lequel se cachent de nouveaux copains. Avec elle, les nuages deviennent bouées, les remous de l'eau source de bien-être et le monde, un immense terrain de d'aventures, qu'on lève les yeux au-dessus de la cime des arbres ou que l'on fouine dans les racines. Ou comment déjouer les apparences.

Ne connaissant que l’été, elle rêve d’automne ou d’hiver mais jamais n’oublie de s’émerveiller, à l’image des bébés, dans cette balade inattendue, délicate et humoristique, teintée d’une note de fluo, une tendance initiée par Kitty Crowther, comme une prise de liberté, une envie de tonicité dans des livres pour enfants qui n’en sont pas pour autant édulcorés.