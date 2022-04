"Hackers" remporte le prix Victor Première du livre jeunesse

Aventure, suspense, quête d’identité, préoccupations d’aujourd’hui...

Parmi les diverses thématiques présentes dans la sélection du Prix Première Victor du livre jeunesse 2022, c'est un des grands enjeux de demain qui a retenu l'attention des lecteurs. Ils ont en effet plébiscité Hackers (Mijade)de Isabelle Roy, une autrice québécoise dont c'est le premier titre publié à l'international. De quoi lui offrir une belle rampe de lancement.

©DR

Alex est un as du clavier. Il est fou d’informatique et a parfaitement retenu tout ce que son père lui a appris dans ce domaine, en ce compris, le piratage...

Devant l’ordinateur, ses doigts s'activent sur le clavier plus vite que sa pensée. Il peut percer les secrets des sites Internet, casser des codes informatiques comme s'ils s'agissait de simples allumettes. C'est si facile pour lui... Trop, même. Cette fois encore, il n'a pas résisté à l'envie de relever un nouveau défi. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Il est allé trop loin et le prix à payer est élevé. A moins que ses amis lui viennent en aide.

Suspense

Un véritable suspense et une plongée dans le monde sombre et menaçant des hackers qui a passionné les deux mille sept-cent-quatre lecteurs âgés de 12 à 15 ans qui ont participé à la troisième édition du Prix Victor Première du livre jeunesse initié en la mémoire de Victor Van de Woestyne, un véritable amoureux de la lecture, disparu bien trop tôt. Afin qu’il ne soit pas parti pour rien, ses parents, Patricia Vergauwen et Francis Van de Woestyne, ont imaginé de faire découvrir ou de perpétuer sa passion auprès des jeunes lecteurs belges, et d’encourager par la même occasion, la littérature et l'édition jeunesse de notre pays.

Le prix vient d'être décerné au cours de l’émission Tendances Première, présentée par Véronique Thyberghien et Cédric Wautier, en compagnie, entre autres, de Patricia Vergauwen, Francis Van de Woestyne et Deborah Danblon (initiatrice du Prix et chroniqueuse littéraire). L’athlète belge Cynthia Bolingo, marraine du projet, était également présente lors de la remise du Prix doté d’un montant de 1.500 euros offert par le Fonds Victor (https://www.lefondsvictor.be) et d’une campagne de promotion diffusée par La Première sur toutes ses plateformes.

La joie d'Isabelle Roy

Avec son délicieux accent canadien, Isabelle Roy, en apprenant la nouvelle, fait part de sa joie, raconte son bonheur de lecture, ses retours réguliers vers des livres qu'elle a beaucoup aimés, son envie de faire découvrir la littérature jeunesse, en privilégiant cette fois l'action et le danger à la fantasy, au coeur de ses précédents romans.

Avec ses deux tomes de Hackers' Isabelle Roy a également écrit les séries Les Fées-du-Phénix (2012) et Brûlé, une nouvelle série à haut degré de suspense sortie en 2022 chez Kennes éditions.

Cinq livres

Cette année, cinq livres étaient à nouveau sélectionnés par un jury composé de professionnels de la lecture et jeunes lecteurs.

Les lecteurs et lectrices ont été répartis en 131 groupes de lecture dans des écoles, des bibliothèques et des maisons de jeunes dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Tous et toutes ont répondu à l’appel à candidatures lancé en septembre 2021 par La Première (RTBF) et le Fonds Victor. Pendant toute l'année scolaire, et malgré un début d’année encore un peu compliqué en raison de la situation sanitaire encore un peu instable, ces groupes ont bénéficié d’animations de comédiens et comédiennes professionnel(le)s (théâtre, impro, lectures à voix haute, etc.) et de rencontres avec des auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, et éditeurs, éditrices. Ces rencontres ont été organisées et financées par le Fonds Victor.