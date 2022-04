Accueil Culture Livres & BD L’amitié selon Bernard Pivot Il est peu de vrais amis quand les faux ne se privent pas d’utiliser abusivement le mot. ©Belgaimage Monique Verdussen

Dans… mais la vie continue où il auscultait les inconvénients et les privilèges de la vieillesse, Bernard Pivot parlait beaucoup de ses amis - Les Jeunes Octogénaires Parisiens - et des échanges d'idées, de plaisanteries et de bons repas qu'il avait avec eux. Et voilà qu'il y revient en s'adressant directement à ceux-ci : Amis, chers amis, voire en nommant les plus à cœur dont la plupart décédés (Jorge Semprun, Robert Sabatier, François Périer, Pierre Nora, Raymond Lévy…). S'il se reconnaît aussi quelques amitiés littéraires comme Jules Maigret, Colette ou la Marquise de Sévigné, c'est...