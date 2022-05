Accueil Culture Livres & BD La mort tragique de deux adolescentes raconte l'Inde des plus vulnérables Sonia Faleiro enquêté sur la mort de deux adolescentes dans le Nord de l'Inde. Un pays où la femme compte si peu. ©BELGA Geneviève Simon Journaliste





Quatre années d’enquête et de recherche, une centaine de personnes rencontrées, plus de 3000 pages de documents transmis au tribunal analysés : de son propre aveu, Sonia Faleiro a été entraînée dans un écheveau plus vaste que celui qu’elle envisageait en commençant à travailler sur la mort de deux adolescentes, survenue en mai 2014 dans un petit village...