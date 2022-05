Accueil Culture Livres & BD Deux hommes aux petits oignons pour un petiot Un bébé tombé du ciel chamboule la vie de deux amis : Roger, l’ancien taulard, et Joseph, bourgeois repenti. Un récit plein d'humanité et de générosité. ©Emmanuel Pierrot Marie-Anne Georges Journaliste service Culture

Outre une histoire qui sort des sentiers battus, ce qui fait aussi le charme et le plaisir de lecture du nouveau roman de Jacky Durand, c'est sa langue. Non pas une écriture châtiée, mais un style argotique et de délectables métaphores. À hauteur des protagonistes...

