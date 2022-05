Accueil Culture Livres & BD Une balade au cimetière des livres oubliés Gérard Oberlé en a recensé une centaine, des plus méconnus aux plus farfelus. ©Luca Dal Molin/pexels Jacques Franck

On se trompe si l’on croit que l’imprimerie n’a publié que des bibles, de la poésie, les tragédies de Shakespeare et de Racine, etc. Une pléiade d’érudits, de femmes du monde, d’esprits curieux, de joyeux farceurs ont réussi à publier les récits les plus farfelus, les études les plus insolites, les témoignages...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous